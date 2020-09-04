Бізнес розкритикував законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки

У ЄБА заявили, що запропонована концепція Бюро фінбезпеки лише змінює назву старого органу на новий ("податкова міліція" на "Бюро економічної безпеки"), а завищена чисельність працівників і не зовсім зрозуміла процедура обрання кадрів все ще створює додаткові ризики для збільшення тиску на бізнес.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"Репутаційний ризик посилюється можливістю працевлаштування існуючих співробітників податкової міліції в новоствореному органі (наприклад, шляхом переведення на посади державних службовців на підставі ЗУ "Про державну службу").

Також варто зауважити, що передбачається і надання широких повноважень щодо використання спеціальних засобів, у тому числі, вогнепальної зброї працівниками Бюро, які мають спеціальні звання. Це може бути використано з метою тиску на бізнес та продовження сумнозвісних традицій з "маски-шоу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що експерти ЄБА неодноразово акцентували увагу на необхідності заборони використання вогнепальної зброї, а для забезпечення фізичного захисту працівників при виконанні ними службових обов’язків пропонують, як варіант, залучати спецпідрозділи інших правоохоронних органів, наприклад, КОРД.

"Крім того, документ містить рудиментну норму щодо державних нагород у вигляді вогнепальної зброї і, на думку бізнесу, така державна нагорода не має права на існування в сучасному суспільстві.

Відтак, з огляду на вищезазначене, створення Бюро у запропонованому форматі може посилити недовіру бізнесу та інвесторів до правоохоронних органів", - визнали в ЄБА.

Підкреслюється, що Асоціація неодноразово надавала свої пропозиції щодо розробки законопроєкту, але далеко не всі вони були включено до документу.

Бізнес вкотре закликає депутатів повністю переглянути концепцію створення нового державного органу по боротьбі з економічною злочинністю, відкликати даний проєкт закону та підготувати новий законопроєкт, що базуватиметься на принципах:

Об’єднання розслідування всіх економічних злочинів проти фінансових інтересів держави в єдиному органі підзвітному КМУ;

Політичної та операційної незалежності органу;

Прозорої і чіткої процедури добору та призначення керівників і співробітників нового органу;

Контролю за діяльністю органу з боку громадськості та відповідних наглядових органів;

Підвищення відповідальності працівників органу за неправомірні та незаконні дії;

Підвищення аналітичної складової при розслідуванні економічних злочинів;

Демілітаризації нового органу.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки" - правоохоронний орган, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Згідно з документом, директор Бюро призначається за підсумками конкурсу та звільняється з посади президентом. Однак до другого читання в законопроект планується внести поправки про перепідпорядкування керівника цього органу Кабінету міністрів, повідомив співавтор законопроекту і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проект передбачає загальну чисельність співробітників Бюро до 4 тис. осіб зі створенням у його складі підрозділів детективів-аналітиків і зовнішнього контролю.

Економічна правда