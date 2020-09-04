В АТБ тепер можна просканувати і купити товар через додаток

Мережа магазинів АТБ запустила технологію безконтактної покупки Scan & Go за допомогою мобільного додатку "Скануй Купуй".

Про це повідомив генеральний директор АТБ-Маркет Борис Марков в Facebook.

"Пройдено всі тестові етапи, відпрацьований функціонал сервісу, налагоджені технологічні процеси.

...Кожен наш покупець тепер може не стояти в черзі до каси, а зробити повний цикл покупки самостійно, прямо в мобільному додатку. Вибрати товар, відсканувавши його штрих-код, оплатити його в додатку картою і показати консультанту на виході інформацію про здійснену покупку", - пише Марков.

Повідомляється, що даний сервіс поки доступний клієнтам 10 магазинів мережі (три в Дніпрі, шість в Києві і один в Одесі). Найближчим часом планується масштабування на інші регіони.

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Економічна правда