Онлайн-продажі продуктів харчування: як змінюється світовий ринок

С внедрением политики "социального дистанцирования" продуктовые ритейл сети столкнулись с огромным ажиотажем и для многих из них это стало вызовом.

Покупатели в ожидании того, что скоро они, в принципе, не смогут выходить в магазин, сметали продукцию с полок в считанные часы.

С другой стороны, все большее число покупателей начали искать возможность приобрести продукты онлайн.

К примеру, число поисковых запросов "grocery delivery" в США побило все рекорды (уровень популярности запросов близится к максимально возможному значению 100 по состоянию на 27 марта 2020 года).

Rakuten Intelligence проанализировал данные по продажам онлайн-ритейлеров (к таким относятся Amazon с его сервисом Amazon Fresh, сервис по доставке продуктов питания Instacart, сервис Walmart to Go от Walmart, Kroger и другие продуктовые онлайн-ритейлеры).

В период с 12 по 15 марта 2020 г. объем онлайн-заказов существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Количество заказов через такие онлайн-сервисы за эти четыре дня выросло больше, чем на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

В расчет включены как заказы, которые были доставлены до дверей, так и заказы click and collect (когда заказ собирается в магазине и покупатель приезжает забрать готовый заказ в пункт выдачи).

При этом в долларовом выражении рост был еще более существенным (на 210%), что свидетельствует о росте среднего чека (более крупные покупки про запас).

Рост заказов и продаж продуктов питания через онлайн-каналы в денежном выражении за период 12-15 марта 2020 в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

*К ритейлерам с полным ассортиментом относятся сервисы Amazon Fresh, Instacart, Walmart to GO, Kroger Co и другие

Количество заказов через услугу самовывоза (или click and collect) выросло на 83%, а в долларовом выражении – больше, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Стоит отметить, что в расчет принимались заказы как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Треть покупателей, опрошенных 13 марта консультантами Gordon Haskett Research Advisors, сказали, что покупали продукты питания онлайн в течение последней недели, а 41% из них делали это впервые.

С одной стороны такой стремительный рост можно рассматривать как временный, но многие аналитики сходятся на мысли, что нынешняя ситуация вынужденной изоляции сыграет на руку продуктовым онлайн-ритейлерам и поможет сформировать у покупателей долгосрочную привычку покупать продукты питания онлайн.

По данным Business Insider, в декабре 2019 г. только 10% покупателей в США регулярно осуществляли покупки продуктов питания онлайн, но это может очень быстро измениться и уже меняется.

Исследования показывают, что с каждой новой покупкой онлайн все больший процент покупателей отмечает увеличение удобства в виде экономии времени.

Можно сказать, что уже после третьего заказа формируется привычка покупать онлайн и пользователи "приклеиваются" к онлайн-каналу продаж (конечно же, если им понравился опыт взаимодействия с сервисом).

Продуктовые ритейлеры показывают результаты выше рынка

С начала года фондовые рынки штормит. По состоянию на 27 марта 2020 г. индекс S&P500 упал на 21% с начала года.

Интересно проследить динамику котировок крупнейших продуктовых ритейлеров США: Walmart (WMT), Amazon (AMZN), Kroger (KR), Costco (COST) и Target (TGT).

Стоит отметить, что все перечисленные крупнейшие ритейлеры США имеют либо собственные онлайн-каналы продаж, либо сотрудничают с сервисами доставки, а некоторые – даже составляют прямую конкуренцию Amazon.

Так, Walmart активно развивают собственную доставку и пункты самовывоза (на конец 2019 г. только в США насчитывалось 2 100 локаций для самовывоза, а доставка осуществлялась из 800 магазинов).

Компания имеет глобальное присутствие, в том числе владеет контрольной долей в индийском сервисе доставки продуктов Flipkart и китайском ecommerce Jd.com.

В период с начала 2020 г. Walmart показал не самые высокие результаты в сравнении с конкурентами, снизившись в цене на 7,9%.

Многие аналитики прогнозируют отличные возможности для роста онлайн направления бизнеса Walmart в 2020 г., но при этом отмечают, что с ростом доходов, возможно, вырастут и убытки компании от онлайн направления.

Loading... ecommerce в США в 2019 г. превысили прогнозы компании и составили 2 млрд долларов.

Практически все продуктовые ритейлеры торговались выше, чем S&P500. Единственным исключением стал Target, акции которого упали на 26,3% с начала года.

Target также имеет присутствие на рынке онлайн-продаж, так как в 2017 г. купил сервис доставки продуктов Shipt. Но, видимо, наличие онлайн канала продаж не удержало акции компании от падения.

Лидером по росту котировок среди ритейлеров стал Amazon – ключевой игрок на рынке онлайн-продаж продуктов питания и крупнейший игрок ecommerce рынка США в 2019 г. (47% рынка). После приобретения Whole Foods в 2017 г. Amazon расширил свои возможности в сфере доставки продуктов питания.

С начала 2020 г. акции Amazon выросли на 3,83%. Стимулом, в том числе, послужил рост спроса на онлайн-доставку продуктов питания в США.

Kroger также имеет возможность продавать онлайн – компания работает с сервисом доставки продуктов Instacart, а также работает через собственную платформу для онлайн-продаж.

Акции Kroger с начала года выросли в цене на 1,66%.

В Британии ситуация на фондовом рынке также нестабильна и с начала года фондовый индекс FTSE 100 упал на 26,94%.

Акции Tesco (TSCO), крупнейшей розничной сети Британии, снизились на 8,86%. В принципе, Tesco не очень сильна в онлайн-продажах: в 2019 г. ее подразделение ecommerce (товары широкого потребления) Tesco Direct было закрыто из-за убыточности, а продажи e-grocery сегмента выросли всего на 2,8% в 2019 г.

Акции Ocado (OCDO) – сильнейшего в Британии онлайн-супермаркета, по состоянию на 18 марта 2020 г. достигли максимального значения за год. Однако компании не удалось удержаться на вершине.

В связи с растущим спросом 18 марта Ocado пришлось приостановить свою работу и закрыть сайт для приема новых заявок на доставку, после чего котировки компании устремились вниз и по состоянию на 27 марта 2020 г. снизились на 3,24% с начала года.

По мнению некоторых аналитиков, Ocado сложнее справляться с резко возросшим спросом ввиду их высокотехнологичной операционной модели: компания оперирует роботизированными складами, откуда осуществляет сборку и доставку, и Ocado не так легко расширить свои мощности.

Они не могут просто набрать новых сборщиков и курьеров, и таким образом покрыть весь спрос.

Сервисы доставки продуктов питания бьют рекорды по скачиванию приложений

Сейчас золотое время настало для сервисов доставки продуктов питания – они бьют рекорды по количеству ежедневных загрузок их приложений. В Instacart, Walmart Grocery и Shipt ежедневные скачивания выросли на 218%, 160% и 124% соответственно (сравнивая данные на 15 марта 2020 и средние значения по февралю).

Источник: Techcrunch

Как правило количество скачиваний находится в районе 10-20 тыс. скачиваний в день. Но в воскресенье, 15 марта, приложение Instacart загрузило более 38 500 человек, а Walmart Grocery – почти 54 000 человек.

Загрузки приложения Target также выросли в два раза: с 25 000+ месяцем назад до 53 100.

Рост скачиваний отображается и на финансовых показателях сервисов. Так, Instacart заявляет, что в начале марта темпы роста продаж были в 10 раз выше, чем неделей ранее.

Сбои в работе и нехватка сотрудников

Однако растущий спрос имеет и обратную сторону – многие сервисы не имеют достаточно мощностей, чтобы его удовлетворить.

Во время вспышки эпидемии Amazon и другие розничные компании сообщали о сбоях в работе сервисов, поскольку они пользуются беспрецедентным спросом.

Amazon нанимает 100 000 работников для укрепления своей сети доставки, Walmart ищет 150 000 сотрудников, а Albertson испытывает нехватку в 30 000 работников.

Kroger уже нанял 2 000 сотрудников для обеспечения бесперебойной работы своих магазинов. Instacart говорит о планах нанять 300 000 шоперов в течение ближайших трех месяцев, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги компании.

Крупнейшие британские сети Ocado, Tesco и Sainsbury’s имеют собственные онлайн-каналы продаж, а Ocado присутствует только в онлайн.

В течение последних недель ритейлеры были перегружены запросами на доставку онлайн. Sainbury’s пришлось даже ограничить возможность новым пользователям регистрироваться на сайте, а преимущество в доставке отдавалось уже существующим клиентам и самым незащищенным категориям населения.

Онлайн-ритейлерам пришлось закрывать слоты, а сейчас компании в активном поиске сотрудников для удовлетворения растущего спроса на доставку.

Супермаркеты ведут переговоры с сервисами доставки, которые ранее обслуживали сектор HoReCa, чтобы за счет их мощностей увеличить количество фургонов и курьеров для доставки.