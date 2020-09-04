Міністр економіки назвав галузь бізнесу, де найчастіше кредитуються під 5-7-9%

Найбільше державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" користується попитом в галузі сільського господарства (57% кредитів); 15% - промислова переробка, 15% - торгівля та виробництво.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Лідерами за сумами укладених договорів є Харківська (9%), Львівська (7%) та Київська (7%) області.

За словами міністра економіки Ігоря Петрашко, програма буде розширена для середнього бізнесу, адже зараз вона діє тільки для мікро і малих підприємств.

Він також зазначив, що "5-7-9" досить складно запускалась, але після численних напрацювань і вдосконалень банки почали активно кредитувати і конкурувати за клієнта. "

Зараз вже профінансовано бізнесу близько 6,5 млрд грн за програмою "5-7-9". Маємо стабільно приріст 700-800 млн за тиждень. Ми будемо мультиплікувати цю програму на інші категорії учасників, під інші функції, щоб мати ще більші результати", - резюмує Петрашко.

Нагадуємо:

В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.