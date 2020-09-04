Фінансування медицини має бути щонайменше на рівні 5% ВВП – міністр
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що фінансування медицини має бути на рівні 5% ВВП замість 3%.
Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Реальна медицина не коштує 3% ВВП. Нам необхідно виділити на медицину щонайменше 5%. Тому що якщо порівнювати з європейськими країнами, то там показники, починаючи від 6-7% до 12% ВВП", - підкреслив Степанов.
Нагадаємо:
Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що президент Володимир Зеленський підтримує ініціативу профільного комітету парламенту про збільшення у наступному році фінансування медицини на рівні 6% від ВВП замість 3%.
Як повідомляє нардеп, Національна служба здоров'я України провела перерахунок тарифів медичних послуг та вийшла на цифру – 308,8 млрд грн.
Рада нацбезпеки також прорахувала необхідну НСЗУ суму, вона вища за 308,8 млрд грн.
Водночас у Міністерстві фінансів запропонували взяти для розрахунків пакетів значно меншу суму – 123 млрд грн. А загалом на медичну галузь планується виділити в бюджеті-2021 – 146 млрд грн.
Економічна правда
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