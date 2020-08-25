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У "Слузі народа" заявляють, що Зеленський "за" збільшення бюджету на медицину вдвічі 

Вівторок, 25 серпня 2020, 16:49
 

Президент Володимир Зеленський підтримує ініціативу профільного комітету парламенту про збільшення у наступному році фінансування медицини на рівні 6% від ВВП замість 3%.

Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні для нас вкрай важливо сформувати такі бюджетні показники, щоб з 1 січня за всіма ключовими пакетами гарантованих послуг запрацював принцип "гроші йдуть за пацієнтом". А для цього, і я про це неодноразово говорив, необхідно спрямувати на медицину не менше ніж 6% від ВВП держави. У нас є відповідна позиція Комітету та підтримка в цьому питанні президента", - пише Радуцький.

Як повідомляє нардеп, Національна служба здоров'я України  провела перерахунок тарифів медичних послуг та вийшла на цифру – 308,8 млрд грн. 

Рада нацбезпеки також прорахувала необхідну НСЗУ суму, вона вища за 308,8 млрд грн.

Водночас у Міністерстві фінансів запропонували взяти для розрахунків пакетів значно меншу суму – 123 млрд грн. А загалом на медичну галузь планується виділити в бюджеті-2021 – 146 млрд грн.

"Для порівняння наведу цифри цього року. На 9 місяців 2020 року для НСЗУ було заплановано в бюджеті 72 млрд грн, ще приблизно 16 млрд грн додатково виділили з Фонду боротьби з СOVID-19. 

Виходить, на наступний рік щомісячне фінансування НСЗУ збільшиться лише на 9%. Врахувавши рівень інфляції, ми отримуємо практично ті самі кошти, яких не вистачило на цей рік. Невже замість 6% від ВВП в бюджет буде закладено трохи більше 3%?", - пише нардеп.

Радуцький зауважує, що надана МОЗу і НСЗУ так звана "стеля" у 123 млрд грн загальмує розпочате реформування галузі, а заклади охорони здоров’я ризикують зіштовхнутись з тотальним недофінансуванням.

Економічна правда

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