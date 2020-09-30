НБУ визначив курс гривні на перший день жовтня

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 1 жовтня на рівні 28,31 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,16 грн (на 30 вересня - 33,13 гривні).

Нагадуємо:

30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.

30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Економічна правда