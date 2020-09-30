Гривня дещо зміцнилась на закритті валютного ринку
30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,28 - 28,30 гривні;
Євро – 33,07 - 33,09 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 32,85 гривні, продають по 33,27 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,27 - 28,32 гривні, євро - 32,97 - 33,06 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 28,30 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,13 грн (на 29 вересня - 33,03 гривні).
30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.
Економічна правда
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