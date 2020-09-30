Гривня дещо зміцнилась на закритті валютного ринку

30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,28 - 28,30 гривні;

Євро – 33,07 - 33,09 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 32,85 гривні, продають по 33,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,27 - 28,32 гривні, євро - 32,97 - 33,06 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 28,30 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,13 грн (на 29 вересня - 33,03 гривні).

30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.

Економічна правда