Міненерго: Держкомпанії найближчим часом розрахуються по "зеленому" тарифу за серпень

Динаміка розрахунків з інвесторами у "зелену" енергетику покращилася, найближчим часом "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" акумулюють необхідні кошти для повного розрахунку за серпень.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає прес-служба відомства у Facebook.

"Меморандум між Урядом, Міненерго та інвесторами у "зелену" енергетику, імплементований відповідним законом, дозволив запустити механізм погашення боргів держави. Вже у серпні розрахунки держави за "зелену" електроенергію склали 84%.

Водночас Міністерство енергетики проводить необхідну роботу, щоб 100% оплата з інвесторами у ВДЕ стала системною", - йдеться у повідомленні.

"Я хочу запевнити інвесторів, що з боку Міністерства робляться всі кроки для виконання законодавства та умов Меморандуму. Ми системно працюємо над тим, щоб 100% оплата стала нормою", – зазначила Ольга Буславець.

За її словами, залишається низка питань, які належать до компетенції Верховної Ради та інших міністерств.

Верховна Рада, зокрема, має прийняти рішення щодо надання державних гарантій державним енергетичним компаніям, зокрема, НЕК "Укренерго", для залучення на вигідних умовах кредитних коштів від державних банків та міжнародних фінансових установ.

"Зауважимо, що така законодавча ініціатива потрібна терміново, щоб покрити касові розриви в платежах НЕК "Укренерго" та уникнути підвищення тарифу на передачу електроенергії.

До виконання положень закону № 810-IX має долучитися Міністерство фінансів. Зокрема, розробити пропозиції щодо випуску ОВДП чи залучити інші боргові фінансові інструменти, які необхідні для погашення заборгованостей перед інвесторами у ВДЕ", - додали у Міненерго.

Нагадаємо:

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець представила нардепам із профільного комітету ВР запит на виділення коштів із держбюджету-2021, зокрема, Міненерго передбачає виділення 11,55 млрд грн на розрахунки по "зеленим" тарифам.

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.

Економічна правда