Посол ЄС в Україні чекає на ухвалення закону про внутрішній водний транспорт

Глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас наголошує, що ухвалення проекту закону "Про внутрішній водний транспорт" є важливою віхою в реалізації транспортної глави Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Про це йдеться у листі Маасікаса голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

Маасікас наголосив, що ухвалення зазначеного законопроекту також стане важливим результатом для майбутнього саміту Україна-ЄС 6 жовтня.

"Сталий розвиток транспорту є важливою частиною Європейської зеленої угоди, і цей сектор має значний потенціал, щоб зробити внесок в економічне зростання країни та створити умови для залучення таких необхідних інвестицій, і приватних, і міжнародних фінансових інституцій", - наголосив Маасікас.

Він також зазначив, що потенціал внутрішнього водного транспорту в Україні, й особливо річки Дніпро між Києвом та Чорним морем, - значний, а його розвиток сприятиме екологізації транспорту та скороченню частки автомобільного транспорту, а також усуненню "вузької шийки" у сфері залізничних перевезень, що виникає в період збирання врожаю.

"Проте насамперед потрібна стабільна правова база. Ухвалення цього законопроекту перед майбутнім самітом стане важливою віхою в нашій співпраці в цьому секторі, спрямованому на розвиток ефективної, безпечної та стійкої транспортної системи в Україні", - наголосив посол ЄС.

Нагадуємо:

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) схвильована ситуацією навколо законопроєкту про внутрішній водний транспорт.

24 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який дає старт реформі річкових перевезень.