Рада підтримала законопроєкт про внутрішній водний транспорт: що може змінитися

24 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який дає старт реформі річкових перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Прийняття цього закону в цілому дозволить збільшити потік вантажів до 30 млн тонн на рік. .. Ми знаємо про пропозиції бізнесу щодо цього проєкту та будемо спільно його доопрацьовувати під час підготовки до другого читання.

Цей закон вкрай потрібен, адже без нього не відбудеться реформа річкових перевезень", - коментує міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він підкреслив, що запровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільйони коштів на ремонти автодоріг, що руйнуються від вантажівок.

"1 мільйон тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 мільярд грн протягом 4 років", - зауважив Криклій.

Також законопроєкт започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки. Разом з тим, це забезпечить розвиток пасажирських перевезень, у тому числі, міжнародних.

У Мінінфраструктури повідомляють, що прийняття законопроєкту в цілому дозволить:

- стимулювати суднобудування, відновити українські підприємства та створити нові робочі місця

- лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, що стимулюватиме міжнародну торгівлю;

- розвивати водний шлях між Україною та Білоруссю Е-40, який зможе дати додаткові 7 млн тонн вантажів на рік на Дніпрі;

- провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;

- спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;

- імплементувати європейські норми, а також залучити нові іноземні інвестиції.

Економічна правда