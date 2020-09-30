24 гірники шахти КЗРК продовжують підземний протест — голова профспілки
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що 24 гірники шахти "Октябрьська" 28 добу продовжують підземний протест, 29 вересня на поверхню піднялися шахтарі "Родіни".
Про це він написав у Facebook.
"Компромісного рішення щодо вимог протестувальників не знайдено - попри поспішні заяви адміністрації, Меморандум між гірниками та керівництвом КЗРК досі не підписаний", - зазначив Волинець.
Нагадаємо:
Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею - у зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.
8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.
На 14-ий день підземного протесту гірників у Кривому Розі під землею залишалось 184 робітники чотирьох шахт – "Жовтнева", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".
Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.
Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.
Економічна правда
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