"Енергоатом" направив Кабміну проєкт рішення про перехід в управління уряду

"Енергоатом" направив на розгляд Кабміну проєкт розпорядження "Про передачу функцій з управління ДП "НАЕК "Енергоатом", який передбачає передачу функцій з управління компанією безпосередньо Кабміну.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Документ передбачає, що функції з управління державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" будуть передані безпосередньо Кабміну, який надалі буде виконувати весь обсяг повноважень уповноваженого органу управління, визначений ЗУ "Про управління об’єктами державної власності".

Сукупність стратегічних завдань, що стоять перед атомною промисловістю в цілому і перед ядерною генерацією зокрема, потребують такого рішення. Сподіваємося на швидкий розгляд та затвердження проєкту розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський постановив опрацювати питання щодо передання управління НАЕК "Енергоатом" від Міненерго до Кабінету міністрів.

Економічна правда