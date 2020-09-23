Зеленський хоче передати Енергоатом в управління Кабміну 

Президент Володимир Зеленський постановив опрацювати питання щодо передання управління НАЕК "Енергоатом" від Міненерго до Кабінету міністрів.

Відповідний указ був опублікований на сайті президенту.

Окрім цього, у документі президент постановив вжити вичерпних заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електричної енергії державного сектору внаслідок виконання ними спецобов'язків учасників ринку електроенергії.

Також Зеленський постановив внести у двомісячний строк в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроект про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" за пів року 2020 року втратило близько 10 мільярдів гривень, з яких 6,6 мільярдів - борги ДП "Гарантований покупець" за поставлену "Енергоатомом" електроенергію.