Буславець: Міненерго реалізує низку ініціатив для підняття України в рейтингу Doing Business

Міненерго працює над спрощенням приєднання електроустановок до електричних мереж, цей показник безпосередньо впливає на позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Нацради реформ, передає "Урядовий портал".

"Міністерство підтримує більшість ініціатив зі спрощення приєднання електроустановок замовників до електричних мереж. Частина цих ініціатив вже реалізується", - сказала Буславець.

За її словами, Міненерго розробило відповідний законопроєкт для вирішення проблем із відведенням земельних ділянок, що інколи призводять до повного блокування процесу приєднання нових електроустановок.

"Для максимального спрощення порядку відведення земельних ділянок для об’єктів енергетики міністерство розробило відповідний проєкт закону, який зараз проходить процедуру погодження в зацікавлених органах влади. Найближчим часом проект буде подано до Кабміну", - пояснила вона.

В уряді додали, що на стадії реалізації перебуває ще одна ініціатива – забезпечення відкритого доступу до містобудівного кадастру та онлайн карти електричних мереж.

Зокрема, Міненерго організувало роботу з передачі операторами систем розподілу до Держгеокадастру інформації про лінії електропередачі, підстанції та інші об’єкти систем розподілу для їх внесення до "Публічної кадастрової карти України".

Водночас ключовою проблемою, яка значно ускладнює та здорожчує приєднання нових електроустановок,за словами Буславець, є зношеність мережевої інфраструктури, яка зараз складає 50% - 80%.

"Для відновлення інфраструктури та її розвитку, а також зменшення плати за приєднання необхідна ефективна методологія стимулюючого тарифоутворення", - сказала вона.

Нагадаємо:

Україна, за попередніми підрахунками, може покращити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business 2021 від Світового банку, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні, заявили у Мінекономіки.