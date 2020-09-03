Гривня продовжує знецінюватися до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 вересня на рівні 27,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,73 євро (на 3 вересня - 32,80 гривні).

Нагадуємо:

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.

3 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 27,63 - 27,66 гривні.

Економічна правда