Гривня продовжує знецінюватися до долара
Четвер, 3 вересня 2020, 18:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 вересня на рівні 27,69 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,73 євро (на 3 вересня - 32,80 гривні).
Нагадуємо:
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.
3 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 27,63 - 27,66 гривні.
Економічна правда
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