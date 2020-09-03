Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

3 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 27,63 - 27,66 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,63 - 27,66 гривні;

Євро – 32,67 - 32,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,76 гривні. Євро купують по 32,32 гривні, продають по 32,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,61 - 27,70 гривні, євро - 32,50 - 32,62 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,61 - 27,68 гривні, єіро - 32,51 - 32,64 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,64 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 євро (на 2 вересня - 33,07 гривні).

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.

Економічна правда