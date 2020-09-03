"Чекаємо міністра фінансів на чай": Гетманцев запросив Марченка відповісти на питання депутатів

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запросив міністра фінансів Сергія Марченка долучитися до засідання комітету і звітувати за низкою питань.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Чекаємо на чай міністра фінансів на комітеті 9 веренся. Комітет в режимі відео-конференції", - написав Гетманцев.

У документі, яке опублікував голова комітету наголошується, що Марченко має бути готовий відповісти на низку запитань, зокрема, щодо заниження індикативних показників за доходами в держбюджеті-2020, відсутності результатів реформи митниці, стану переговорів з МВФ, кадрових рішень в Держподатковій і Держмитниці, заборгованості з оплати праці медикам, а також на низку інших запитань.

Також Гетманцев пропонує Марченко обговорити "відсутність результатів діяльності з припинення схем "сірого" імпорту, зловживань з ПДВ та акцизами".

Нагадуємо:

Раніше Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення М. Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", - підкреслив нардеп.

Економічна правда