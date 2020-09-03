Зеленський доручив Кабміну покращити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію

Президент Воодимир Зеленський своїм указом поставив завдання Кабміну вдосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.

Відповідний указ №371/2020 він підписав 3 вересня, передає прес-служба Офісу президента.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України повинен у тримісячний термін розробити та винести на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій.

Зокрема, на законодавчому рівні мають бути визначені тимчасові особливості оподаткування зарплат ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з ІТ-компаніями, для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський наполягає на вдосконаленні порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність ІТ-компаній.

Крім цього, відповідно до указу, уряд має забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства.

Кабмін також повинен сприяти розвитку освіти в галузі інформаційних технологій та інтеграції найкращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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