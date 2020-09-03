Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський доручив Кабміну покращити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію

Четвер, 3 вересня 2020, 15:27
 

Президент Воодимир Зеленський своїм указом поставив завдання Кабміну вдосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.

Відповідний указ №371/2020 він підписав 3 вересня, передає прес-служба Офісу президента.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України повинен у тримісячний термін розробити та винести на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій.

Зокрема, на законодавчому рівні мають бути визначені тимчасові особливості оподаткування зарплат ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з ІТ-компаніями, для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський наполягає на вдосконаленні порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність ІТ-компаній.

Крім цього, відповідно до указу, уряд має забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства.

Кабмін також повинен сприяти розвитку освіти в галузі інформаційних технологій та інтеграції найкращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте також: Голова найбільшої ІТ-компанії в Україні: зібрати податки можна, але чи буде з кого їх збирати потім?

Білоруський ІТ-бізнес на порозі великого переселення: чи скористається цим Україна

Економічна правжа

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський Кабмін IT

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський знову заявив про необхідність податкової реформи та амністії капіталів 31 серпня 2020, 17:41
Зеленський підписав закон про збільшення "мінімалки" 29 серпня 2020, 19:42
Разумков підписав закон про збільшення "мінімалки": далі справа за Зеленським 29 серпня 2020, 16:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!