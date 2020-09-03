Мінекономіки планує отримати приріст економіки на 2,7% через оновлення вантажних вагонів

Мінекономіки разом Мінінфраструктури працюють над розробкою Програми кардинального оновлення залізничної галузі, очікується що ця ініціатива зможе принести додаткове зростання ВВП від 2,7% на рік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Програма, головним чином, стосується оновлення парку пасажирських та вантажних вагонів, закупівлі нових дизель поїздів.

Так, ініціатива щодо вирішення проблематики ринку вантажних вагонів базується на введенні обмежень експлуатаційного віку на основні групи вантажних вагонів; заохоченні попиту на нові вагони українських виробників через компенсацію державою відсоткової ставки за кредитами на купівлю залізничних вагонів; обмеженні ввозу та експлуатації старих вагонів з сусідніх держав в Україну; застосуванні технічного інструменту для проведення додаткових ремонтів та інспекцій старих вагонів, які подорожчають в обслуговуванні.

"Результатом ініціативи повинно стати кардинальне оновлення вантажних вагонів за найближчі 10 років та додаткове зростання ВВП від 2,7% на рік", - наголосив міністр економіки Ігор Петрашко.

Щодо вирішення проблем на ринку пасажирських вагонів, одним з варіантів може бути оновлення рухомого складу через часткове державне фінансування під державні гарантії.

"Попередньо, така програма оновлення пасажирського рухомого складу потребує введення в експлуатацію не менш як 100 нових пасажирських вагонів на рік", - додав Петрашко.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів хоче запропонувати у наступному році виділити 3,288 мільярда гривень на закупівлю 100 пасажирських вагонів, а також ще 1,179 мільярда на модернізацію залізничної інфраструктури.