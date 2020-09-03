У 2021 році держава може профінансувати масштабне оновлення вагонів "Укрзалізниці" 

Кабінет міністрів хоче запропонувати у наступному році виділити 3,288 мільярда гривень на закупівлю 100 пасажирських вагонів, а також ще 1,179 мільярда на модернізацію залізничної інфраструктури.

Про це повідомив новий голова УЗ Володимир Жмак.

Як повідомляє очільник компанії зараз в уряді опрацьовується та готується до подачі на розгляд Верховної Ради внесення до загального фонду державного бюджету на 2021 рік нових бюджетних програм.

Мова йде про програму оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, що передбачатиме виділення 3,288 млрд грн на закупівлю 100 пасажирських вагонів та програму "Модернізація залізничної інфраструктури" на суму 1,179 млрд грн.

За словами пресслужби УЗ, можливе виділення бюджетних коштів на оновлення пасажирського рухомого складу та модернізацію інфраструктури стане безпрецедентним проєктом в історії незалежної України.

Нагадуємо:

У 2019-му році "Укрзалізниця" звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням виділити компанії з державного бюджету 7,1 млрд грн на вагони.

За даними УЗ, 2,2 млрд грн із загальної суми становить недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за 2016-2018 рр., 4,9 млрд грн - капітальні витрати на пасажирські перевезення, які фактично були здійснені УЗ в 2016-2018 роках в зв'язку з невиконанням ст. 10 закону "Про залізничний транспорт".