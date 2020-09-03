Міненерго просить повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти
Міністерство енергетики звернулося до Кабміну із проханням повернути 140 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 на відновлення реалізації інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей", що на Кіровоградщині.
Про це йдеться у листі Міністерства енергетики до уряду, який оприлюднила експертна організація StateWatch.
У своєму запиті Міненерго вказує на те, що під час створення Фонду боротьби з COVID-19 були скорочені видатки за бюджетною програмою підтримки будівництва Новокостянтинівської шахти. Тепер міністерство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок того ж Фонду боротьби з COVID-19.
Витратити кошти у міністерстві збираються на будівництво Новокостянтинівської шахти державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке триває з 2010 року.
140 мільйонів гривень з держбюджету у відомстві планують витратити на наступне:
- 5 мільйонів на виконання проєктно-вишукувальних робіт;
- 8 мільйонів на виконання гірничо-капітальних робіт;
- 58 мільйонів на придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання;
- 13,2 мільйонів на виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу;
- 13 мільйонів на будівництво загальномайданчикових споруд;
- 42,8 мільйони на виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола.
У Міненерго заявляють, що реалізація інвестиційного проєкту дозволить збільшити видобуток уранової руди до 500 тис тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного концентрату; створити близько 200 робочих місць та забезпечити надходження до державного і місцевого бюджетів 8,5 млрд гривень.
Раніше повідомлялося, що омбудсмен просить виділити 14,5 мільйона з COVID-фонду, з яких 3,5 мільйона - на новий сайт.
А Верховний Суд просить виділити з COVID-фонду мільйон гривень.
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Економічна правда
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