Міненерго просить повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти

Міністерство енергетики звернулося до Кабміну із проханням повернути 140 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 на відновлення реалізації інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей", що на Кіровоградщині.

Про це йдеться у листі Міністерства енергетики до уряду, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У своєму запиті Міненерго вказує на те, що під час створення Фонду боротьби з COVID-19 були скорочені видатки за бюджетною програмою підтримки будівництва Новокостянтинівської шахти. Тепер міністерство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок того ж Фонду боротьби з COVID-19.

Витратити кошти у міністерстві збираються на будівництво Новокостянтинівської шахти державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке триває з 2010 року.

140 мільйонів гривень з держбюджету у відомстві планують витратити на наступне:

5 мільйонів на виконання проєктно-вишукувальних робіт;

8 мільйонів на виконання гірничо-капітальних робіт;

58 мільйонів на придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання;

13,2 мільйонів на виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу;

13 мільйонів на будівництво загальномайданчикових споруд;

42,8 мільйони на виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола.

У Міненерго заявляють, що реалізація інвестиційного проєкту дозволить збільшити видобуток уранової руди до 500 тис тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного концентрату; створити близько 200 робочих місць та забезпечити надходження до державного і місцевого бюджетів 8,5 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що омбудсмен просить виділити 14,5 мільйона з COVID-фонду, з яких 3,5 мільйона - на новий сайт.

А Верховний Суд просить виділити з COVID-фонду мільйон гривень.

Читайте також: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Економічна правда