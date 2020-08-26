Верховний Суд просить виділити з COVID-фонду мільйон гривень

Керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка звернулася до Кабінету Міністрів із проханням виділити 978 тисяч гривень з Фонду боротьби з COVID-19 як компенсацію за раніше куплені судом медичні товари та послуги для запобіганню поширенню коронавірусу.

Про це йдеться у листі Верховного Суду, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У документі зазначено про те, що Верховний Суд витратив близько мільйона гривень на різні медичні товари. Зокрема, закуплено 600 літрів антисептику на загальну суму 123 тис грн гривень, латексні рукавиці за 112 тис грн, дезинфікуючі килимки за 13 тис грн, термометри за майже 9 тис грн, захисні маски за 7 тис грн, рециркуляторні та дезінфікуючі лампи на 140 тис грн та різні дезінфікуючі засоби на загальну суму 18 тис грн.

Також для суддів закупили спеціальні стійки для дезінфікуючих пристроїв та спеціальні сенсорні дозатори до них на суму майже 350 тисяч.

Окрім товарів, для суддів на суму 201 тис грн замовляли різного роду дезінфікуючі та утилізаційні послуги.

У листі також акцентується увага на тому, що під час останнього перегляду бюджету витрати за програмою "Здійснення правосуддя Верховним Судом" були зменшені на 110 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Омбудсмен просить виділити 14,5 мільйона з COVID-фонду, з яких 3,5 мільйона - на новий сайт.

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Економічна правда