Кабмін хоче контролювати лише 25% банківської системи

Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив запропонований Мінфіном варіант стратегії реформування державного банківського сектору.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Кабмін зокрема планує:

впровадити стратегії для кожного державного банку;

до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;

скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;

захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

У Кабміні очікують, що банки держсектору розпочнуть переговори з фінансовими радниками для визначення дорожньої карти та стратегії продажу для досягнення зниження частки держави до грудня 2021 року.

Міжнародна фінансова корпорація Світового банку вже схвалила надання позики Укргазбанку, яка буде конвертована в додатковий капітал банку. У подальшому банк має бути приватизований.

Також створюються передумови для забезпечення вступу міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку до кінця 2020 року.

Ці умови включають декілька факторів, зокрема, позбавлення державної гарантії вкладів Ощадбанку та приєднання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (жовтень 2020 року). Очікується, що участь МФО у капіталі Ощадбанку призведе до мажоритарної або повної приватизації банку до кінця 2025 року.

Також держава має на меті вийти з капіталу ПриватБанку (продаж 100%).

Для Укрексімбанку Кабмін прагне знайти міноритарного інвестора на 5-річному горизонті з потенційною приватизацією в довгостроковій перспективі.

Економічна правда