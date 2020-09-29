У "Дії" у бета-версії з'явилось цифрове свідоцтво про народження

Команда додатку "Дія" 29 вересня запустила у бета-версії нові цифрові продукти - перегляд та оплата штрафів ПДР, боргів за виконавчим провадженням та цифрове свідоцтво про народження.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми зробили актуальні сервіси ще більш зручними. Свідоцтво про народження вашої дитини (до 16 років) підтягнеться з Державного реєстру актів цивільного стану. Зараз тестуємо свідоцтва, видані з 2004 до 2019 року. Ще один документ у смартфоні. Відповідна постанова про його впровадження вже прийнята урядом.

Набагато простіше сплачувати в онлайні у застосунку. Скоро борги майнового характеру можна буде відслідковувати не тільки у застосунку, а й у кабінеті громадянина на порталі", - написав він.

За його словами, у розділі "Виконавчі провадження" користувач зможе побачити перелік проваджень, де його визнано боржником.

"Ще один плюс - сплата штрафів чи боргів відбувається в декілька кліків. Ви натискаєте "оплатити" та обираєте спосіб (ввести дані з картки/GPay/ApplePay). Квитанція зберігається в Дії. Ви зможете її завантажити або надіслати на мейл. Після оплати можна буде відслідковувати зміну статусу боргу чи штрафу", - пояснив міністр.

Нагадаємо:

Кабмін 23 вересня схвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей.

Економічна правда