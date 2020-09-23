У додатку "Дія" з'явиться електронне свідоцтво про народження
Кабмін 23 вересня схвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей віком до 14 років.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Урядовий портал".
"Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку Дія в обох батьків", - пояснив Федоров.
За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.
"Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред'явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також постановою визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Мінцифри скоро запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку Дія.
Економічна правда
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