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У додатку "Дія" з'явиться електронне свідоцтво про народження

Середа, 23 вересня 2020, 19:40
 

Кабмін 23 вересня схвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей віком до 14 років.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Урядовий портал".

"Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку Дія в обох батьків", - пояснив Федоров.

За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.

"Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред'явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також постановою визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінцифри скоро запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку Дія.

Економічна правда

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"Дія" Кабмін Мінцифри

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