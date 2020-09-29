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Офіційний курс: гривня ослабла до євро

Вівторок, 29 вересня 2020, 19:45
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 28,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,13 грн (на 29 вересня - 33,03 гривні).

Нагадуємо:

29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

29 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.

Економічна правда

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