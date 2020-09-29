Курс валют на 29 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,28 - 28,30 гривні;

Євро – 32,99 - 33,02 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,18 – 28,37 гривні. Євро купують по 32,68 гривні, продають по 33,08 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,27 - 28,33 гривні, євро - 32,85 - 32,98 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 вересня на рівні 28,30 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,03 грн (на 25 вересня - 32,87 гривні).

Востаннє настільки дешевою гривня до долара була 2 грудня 2018 року, тоді НБУ встановив курс у 28,39 гривень за долар.

Економічна правда