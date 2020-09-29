У наступному році Зеленський анонсує "Велику реставрацію"

​​В Україні у наступному році поряд з "Великим будівництвом" буде запущена масштабна програма великої реставрації, яка передбачатиме відновлення 100 об’єктів культури та туризму.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на Вінниччині.

Нагадуємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.