У наступному році Зеленський анонсує "Велику реставрацію"
Вівторок, 29 вересня 2020, 17:56
В Україні у наступному році поряд з "Великим будівництвом" буде запущена масштабна програма великої реставрації, яка передбачатиме відновлення 100 об’єктів культури та туризму.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на Вінниччині.
Нагадуємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.
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