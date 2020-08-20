На реставрацію культурних об’єктів потрібно 55 мільярдів на найближчі 4 роки - міністр культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На здійснення програм на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн", - сказав Ткаченко на прес-конференції в Києві у четвер.

Він зазначив, що йдеться не тільки про реставрацію та реконструкцію цих об'єктів, а й про будівництво нових супутніх споруд, і про створення Центрів культурних послуг. Зокрема, трансформацію клубів і бібліотек на сучасні центри.

За словами міністра, у віданні Мінкультури перебувають 130 тис. нерухомих об'єктів, 80% з яких потребують термінової реставрації.

"Наша ідея щодо реконструкції та реставрації - це не просто зберегти об'єкти, а наповнити їх новими смислами", - наголосив Ткаченко.