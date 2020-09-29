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Гривня і далі слабшає на валютному ринку

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:35
 

29 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,32 - 28,34 гривні;

Євро – 33,19 - 33,22 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,20 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,73 гривні, продають по 33,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,34 гривні, євро - 32,90 - 33,09 гривні.

Нагадуємо:

29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

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Економічна правда
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