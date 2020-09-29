Гривня і далі слабшає на валютному ринку
Вівторок, 29 вересня 2020, 17:35
29 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,32 - 28,34 гривні;
Євро – 33,19 - 33,22 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,20 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,73 гривні, продають по 33,14 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,34 гривні, євро - 32,90 - 33,09 гривні.
Нагадуємо:
29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.
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