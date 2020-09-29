Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі на невизначений термін

Конституційний суд відклав на невизначений термін розгляд подання 48 нардепів щодо відповідності Конституції закону про ринок сільгоспземель..

Про це повідомляє пресслужба установи.

Зазначається, що про дату та час її розгляду буде повідомлено додатково.

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Нагадуємо:

4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення. Тоді підписантами значились депутати від фракції ВО "Батьківщина" та члени депутатської групи "За майбутнє".

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

Економічна правда