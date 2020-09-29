Бюджет-2021: Міненерго пропонує виділити 11,6 мільярдів на розрахунки по "зеленому" тарифу

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець представила нардепам із профільного комітету ВР запит на виділення коштів із держбюджету-2021, зокрема, Міненерго передбачає виділення 11,55 млрд грн на розрахунки по "зеленим" тарифам.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Загальна сума запиту Міненерго - близько 16 млрд грн.

"Кошти пропонують передбачити на енергоефективність, модернізацію вугільних шахт, захист коштів для виведення з експлуатації атомних енергоблоків, погашення заборгованості з ЄСВ для вугледобувних підприємств, розрахунки за "зеленим" тарифом та погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для програми "теплих" кредитів планується передбачити 150 млн грн.

"Також Міністерство пропонує передбачити кошти для сплати частини внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Весь внесок становить 10 млн євро. Виплати плануються робити протягом 5 років рівними частинами. Тож наступного року має бути передбачено 2 млн євро (69,5 млн гривень).

Співпраця з Фондом дає можливість доступу коштів, що значно перевищують суму внеску. Ці кошти надаватимуться на безповоротній основі. Їх використовуватимуть для спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проєктів, спрямованих підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, управління відходами та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії в Україні", - додали у відомстві.

Для державних вугледобувних підприємств Міненерго пропонує виділити 1,4 млрд грн на погашення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка накопичувалась з 2014 року.

Також міністерство пропонує передбачити на модернізацію шахт 2 млрд грн.

"Міненерго пропонує вирішити питання заборгованості, що виникла на оптовому ринку електроенергії. Верховна Рада у липні прийняла відповідний закон (№ 719-IX). Для реалізації цього закону Міненерго пропонує надати Мінфіну право за рішенням Кабміну видавати облігації внутрішньої державної позики. Це дозволить фінансово оздоровити державні енергетичні компанії (НЕК "Укренерго", НАЕК "Енергоатом", "Укргідроенерго").

Народні депутати погодилися із необхідністю врегулювання цього питання, проте будуть проводитися додаткові консультації щодо необхідних обсягів коштів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.

Економічна правда