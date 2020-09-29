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Ціна на газ в Європі сягнула річного максимуму

Вівторок, 29 вересня 2020, 09:55
 

Вартість природного газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку в 150 доларів за тисячу кубометрів.

Про це з посиланням на дані торгів повідомляє Прайм.

Похолодання в регіоні сприяло стрибку цін відразу майже на 10 доларів в порівнянні з попереднім днем - до приблизно 153 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому середня ціна за вересень вже досягла максимуму з початку року і зараз перебуває на позначці 137 доларів за тисячу кубів.

Мінімуму ж ціна контрактів на споті хаба TTF досягла в травні на тлі падіння попиту на енергоресурси в світі, тоді вона становила в середньому близько 55 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ ростуть не тільки в Європі, але і на ринку Азії. Так, за даними на 24 вересня азіатський індекс Platts JKM з поставкою в листопаді сягав близько 180 доларів.

Нагадуємо:

Група "Нафтогаз" представила нові тарифні плани для бізнесу та населення, розроблені з урахуванням профілю споживання клієнта. 

ГК "Нафтогаз України" з 16 вересня підвищив вартість газу для населення за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр.

В рамках місячного контракту у вересні ціна на газ зросла на 45% - з 3,24 грн до 4,7 грн за куб. м.

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газ Європа ціни тарифи

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