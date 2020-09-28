Голова пасажирських перевезень "Укрзалізниці" звільняється

Керівник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Максим Міняйло написав заяву про звільнення.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

"Часи в "Укрзалізниці" змінюються, і це слід зрозуміти тим, хто думає, що все повернеться. Пан Міняйло з філії "Пасажирська компанія" теж так думав, але вже написав заяву про звільнення", - написав він.

Нагадаємо, 29 січня детективи НАБУ проводили обшуки в згаданій філії в рамках справи про закупівлю вугілля.

Детективи розслідують ймовірну причетність до заволодіння 28 млн двох співробітників департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ, які, будучи членами тендерного комітету, начебто вживали заходів для виключення учасників торгів з метою перемоги у них наперед визначеної компанії.