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Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"

Понеділок, 28 вересня 2020, 19:02
 

Фонд держмайна оголосив акціон з продажу ще одного об'єкту ДП "Укрспирт" - Лопатинського спиртового заводу, стартова ціна - 18,7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

"Місце провадження діяльності і зберігання спирту ДП "Укрспирт" знаходиться у Львівській області – за 90 км від обласного центру. Потужності заводу можуть бути застосовані для виготовлення етилового (ректифікований зерновий, зерновий вищої очистки) і харчового спирту.

Проведення аукціону заплановано на 28 жовтня. Новий власник отримає чимало нерухомості, устаткування і транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 23 вересня оголосив про проведення аукціону з продажу третього об'єкта ДП "Укрспирт" - Овечацького МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), стартова ціна - 19,838 млн грн.

Економічна правда

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Укрспирт Фонд держмайна приватизація

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