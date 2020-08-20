Зеленський доручив Міноборони закупити 3 причали для наявності у держзаводу замовлень

Президент Володимир Зеленський заявив, що держпідприємства повинні мати держпідтримку і замовлення та доручив Міноборони замовити три причали у держзаводу "Палада" ДК "Укроборонпром".

Про це він заявив у Херсоні під час відвідання державного заводу "Палада", передає Офіс президента.

Зазначається, що у розмові із Зеленським гендиректор заводу заявив, що попри те, що підприємство державне, воно майже не має держзамовлень і самостійно шукає покупців продукції.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що необхідно змінювати наявну практику.

"Все, що дозволить підтримати підприємства та забезпечити роботою людей, – ми підтримуємо", - заявив Зеленський.

Повідомляється, що президент обговорив у телефонній розмові із заступником голови Міноборони Олександром Миронюком питання забезпечення заводу "Палада" замовленнями.

"Було погоджено, що до кінця місяця "Палада" підготує пакет документів для оформлення замовлення трьох причалів, і вже у вересні контракт буде підписано", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, працівники заводу поскаржились на брак фахівців для таких заводів, як "Палада".

"Освіта в Україні недостатньо якісна, щоб виховувати працівників для таких заводів, як наш. Чи можна створити програму, щоб ми знали, що українці можуть отримати хорошу, якісну, сучасну освіту, щоб ми знали, що забезпечені працівниками на майбутнє? Бо розвиток заводу - це добре, але завод без людей не працюватиме", - зазначили представники підприємства.

"Ми знаємо про цю проблему й готуємо програму покращення професійно-технічної освіти. Це надзвичайно важлива для нас галузь, яка допоможе Україні стати конкурентоспроможною", - у свою чергу заявив Зеленський.

Економічна правда