62 працівники шахт КЗРК продовжують підземний протест — голова профспілки

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що 62 працівники шахт "Октябрьська" та "Родіна" КЗРК продовжують підземний протест.

Про це він повідомив у Facebook.

"62 працівники шахт "Октябрьська" та "Родіна" КЗРК продовжують підземний протест. До 60 гірників, які протестують 26 діб, приєдналися дві сигналістки - вчора в 3 зміну жінки відмовилися підійматися на поверхню", - написав Волинець.

Нагадаємо:

Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею - у зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

На 14-ий день підземного протесту гірників у Кривому Розі під землею залишалось 184 робітники чотирьох шахт – "Жовтнева", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Економічна правда