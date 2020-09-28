Курс валют на 28 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,29 - 28,32 гривні;
Євро – 32,90 - 32,92 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,62 гривні, продають по 33,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,34 гривні, євро - 32,80 - 32,89 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 28,27 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,88 грн (на 25 вересня - 32,89 гривні).
25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26- 28,28 гривні.
25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
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Економічна правда
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