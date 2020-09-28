Курс валют на 28 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,29 - 28,32 гривні;

Євро – 32,90 - 32,92 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,62 гривні, продають по 33,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,34 гривні, євро - 32,80 - 32,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 28,27 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,88 грн (на 25 вересня - 32,89 гривні).

25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26- 28,28 гривні.

25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Читайте також: Курс валют: як він визначається, хто на нього впливає і на що треба орієнтуватись

Економічна правда