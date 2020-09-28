Курс гривні до долара продовжує оновлювати річні мінімуми
Понеділок, 28 вересня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 28,27 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,88 грн (на 25 вересня - 32,89 гривні).
Нагадуємо:
25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26- 28,28 гривні.
25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
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Економічна правда
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