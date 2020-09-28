Як електросамокати Bolt працюватимуть взимку

Сервіс оренди електросамокатів Bolt у Києві працюватиме навіть за температури +2 градуси за Цельсієм.

Про це заявив регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, єдине обмеження для роботи оренди електросамокатів – це слизька поверхня.

"Поки не буде перманентно слизької поверхні, ми будемо самокати пропонувати. Ми розуміємо, що кількість користувачів буде менша, але практика показує, якщо людина вийшла на вулицю в холодну погоду, то, мабуть, вона в куртці, перчатках і шапці і для неї немає великої різниці чи їхати на самокаті, чи йти пішки. Тому дуже багато користувачі використовують електросамокат навіть коли холодно і в +5, і в +2", - заявив представник Bolt.

"Однозначно єдиний стоп-фактор для користування – це сильний дощ, сніг або ожеледиця. Якщо йдеться про короткострокове погіршення погодних умов, ми просто блокуємо можливість користування самокатами. Якщо ж ми бачимо, що цілий день буде дощ, ми можемо самокати взагалі не виставляти", - розповів Потічний.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Електросамокати Bolt в Києві: про бізнес-модель, конфлікт з Кличком, пошкоджені бампери автівок та страховку

Економічна правда