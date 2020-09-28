Всі розділи
Укр / Рус

Суд призупинив заборону на завантаження TikTok в Штатах

Понеділок, 28 вересня 2020, 10:10
 

Федеральний суд тимчасово заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заборони завантаження додатку TikTok. 

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на радіо NPR

Деталі: Суддя Карл Ніколс із окружного суду США в окрузі Колумбія призупинив заборону, яка мала почати діяти в ніч на неділю. Суддя також відхилив прохання позивачів про блокування рішення про заборону з 12 листопада. 

Адвокат додатку стверджував, що TikTok це сучасний міський майданчик, а така заборона порушує права на свободу слова. 

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Нагадаємо:

З 27 вересня додаток TikTok мав бути видалений із магазинів додатків для телефонів, відповідно до указу Адміністрації президента Дональда Трампа.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

TikTok США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд в США заблокував виконання указу Трампа щодо блокування WeChat та TikTok 21 вересня 2020, 10:00
ЗМІ: Oracle і Walmart можуть заплатити за американський сегмент TikTok 12 млрд доларів 20 вересня 2020, 15:20
Трамп "благословив" угоду щодо TikTok і попросив про "послугу" 20 вересня 2020, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!