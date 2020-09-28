Суд призупинив заборону на завантаження TikTok в Штатах
Федеральний суд тимчасово заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заборони завантаження додатку TikTok.
Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на радіо NPR
Деталі: Суддя Карл Ніколс із окружного суду США в окрузі Колумбія призупинив заборону, яка мала почати діяти в ніч на неділю. Суддя також відхилив прохання позивачів про блокування рішення про заборону з 12 листопада.
Адвокат додатку стверджував, що TikTok це сучасний міський майданчик, а така заборона порушує права на свободу слова.
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Нагадаємо:
З 27 вересня додаток TikTok мав бути видалений із магазинів додатків для телефонів, відповідно до указу Адміністрації президента Дональда Трампа.
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