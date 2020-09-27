Всі розділи
Укр / Рус

Збільшилась доля "зеленої" енергетики

Неділя, 27 вересня 2020, 17:00
 

За 8 місяців 2020 року збільшилась доля відновлюваної енергетики до 13,3% проти 8,9% за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.

Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:

– відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року);

– гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 5,9% (+1,7 п.п.);

– атомні електростанції – 52,1% (+2,2 п.п.);

– теплові електростанції – 30% (-9,2 п.п.);

– інші – 1,4% (-0,1 п.п.).

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія  "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зелений тариф енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярда, щоб розрахуватися з виробниками "зеленої" енергетики 27 вересня 2020, 10:49
У Кабміні визначились, як погасити борги за "зеленим" тарифом – ЗМІ 25 вересня 2020, 19:10
Бізнесмен Ігор Тинний: Фірташ не такий, як Коломойський. Він щось будував 24 вересня 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!