Збільшилась доля "зеленої" енергетики

За 8 місяців 2020 року збільшилась доля відновлюваної енергетики до 13,3% проти 8,9% за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.

Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:

– відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року);

– гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 5,9% (+1,7 п.п.);

– атомні електростанції – 52,1% (+2,2 п.п.);

– теплові електростанції – 30% (-9,2 п.п.);

– інші – 1,4% (-0,1 п.п.).

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.