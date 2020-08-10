Данилюк став членом наглядової ради Нацдепозитарію

Акціонери Національного депозитарію України на позачергових зборах оновили склад наглядової ради, обравши до неї 5 незалежних директорів, серед них - ексміністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

Про це повідомляє прес-служба НДУ.

Також незалежними директорами призначили: незалежного члена ради директорів Ferrexpo, колишнього урядового уповноваженого з питань управління держборгом Віталія Лісовенка, партнера Cornerstone Financial Group Віталія Мілентьєва, гендиректора "Авеллум Партнерс" Миколу Стеценка та директора і партнера Nobles Володимира Якубовського.

Представниками держави переобрали члена Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Олександра Панченка і заступника директора департаменту - начальника управління департаменту відкритих ринків Миколу Селехмана.

"До нового складу Наглядової ради ПАТ "НДУ" увійшли 5 незалежних директорів. Це становить більшість від загального кількісного складу наглядової ради, що відповідає кращим міжнародним стандартам корпоративного управління.

Вже найближчим часом відбудеться перше засідання нового складу Наглядової ради НДУ. Першочерговими завданнями для новообраних членів стане обрання голови ради та визначення спільного бачення майбутнього напрямку у розвитку діяльності НДУ", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Данилюк відстоював законність і доцільність націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році, що оскаржив у суді Ігор Коломойський.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

У 2015-2016 роках Данилюк був заступником голови Адміністрації президента, у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів. Був звільнений із посади після конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.

Економічна правда