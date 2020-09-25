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"Київміськбуд" прийняв на баланс ще один ЖК "Укрбуду"

П'ятниця, 25 вересня 2020, 16:15
 

"Київміськбуд" прийняв на свій баланс ще один житловий комплекс від "Укрбуду" - "Оберіг-2".

Про це у Facebook повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

"Ще +1 від Укрбуду. На цей раз "Оберіг-2", один з найбільш очікуваних з боку інвесторів.

Його не вдавалося прийняти так швидко, як хотілося, були свої об'єктивні причини. Але в підсумку і він прийнятий. Будівництво буде розпочате найближчим часом, на майданчику вже є робітники", - написав він.

Нагадаємо:

"Київміськбуд" підписав договір з Міністерством оборони для завершення будівництва житлового комплексу "Чарівне місто" корпорації "Укрбуд".

На сьогоднішній день "Київміськбудом" в цілому прийнято 15 об’єктів корпорації "Укрбуд". Три з них вже введені в експлуатацію, на 2 ЖК – отримано поштову адресу.

Детальніше читайте у статті Економічної правди: Укрбуд 2.0. Що відбувається з недобудовами Микитася та коли інвестори отримають квартири

Економічна правда

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будівництво нерухомість Київ Київміськбуд Укрбуд

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