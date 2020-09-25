"Епіцентр К" планує зайнятися виробництвом кормів з кукурудзи

Група компаній "Епіцентр К" планує побудувати завод з виробництва кормів з кукурудзи в 2021 році.

Про це повідомив гендиректор групи Петро Михайлишин в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Хочемо виробляти корми з кукурудзи. Білок, протеїн, який використовуються в різних галузях, в тому числі йде на корми. Такі речі, як виробництво біоетанолу з кукурудзи, зараз непопулярні в світі.Обвал нафти показав, що ці заводи нерентабельні.

При такій дешевизні виробляти біоетанол на експорт зовсім не вигідно. А ось на продукти споживання, для відгодівлі та харчові продукти є попит", - пояснив він.

За словами Михайлішина, групі знадобиться півроку, можливо менше, для фіналізації плану проекту з будівництва заводу.

"Потім буде будівництво відповідного заводу, що не є складним процесом. Нам потрібно побудувати відносини з кінцевими споживачами. У той же час треба мати гарантії, що партнер буде довгостроковим, що це та інвестиція, яка окупиться.

Важливо також диверсифікувати поставки - нам потрібні кілька ринків збуту за кордоном, щоб мати гарантії на випадок, якщо на ньому відбудуться зміни", - зауважив гендиректор.

У свою чергу власник групи "Епіцентр К" Олександр Герега вказав, що кукурудза - це одна з культур в Україні, які найменше переробляють, незважаючи на сприятливі умови для її вирощування.

"Кліматичні умови дозволяють Україні все більше переходити на цю вигідну культуру. Нам вдалося відвідати кілька заводів, що переробляють кукурудзу, починаючи з Польщі і закінчуючи США, і ми бачимо величезний потенціал.

Але світовий ринок закритий, і нових гравців туди неохоче пускають, хоча населення земної кулі збільшується і харчові продукти набувають великого значення. Зараз ми в пошуках своєї ніші", - прокоментував ситуацію Герега.

Нагадуємо:

"Епіцентр К" планує розвивати новий напрям бізнесу - аптечну мережу, об'єкти поєднуватимуть у єдиному просторі відділи "Аптека", "Медтехніка" і "Засоби захисту".

У травні група "Епіцентр К" Герег завершила угоду із придбання частки активів "Сварог Вест Груп" у Хмельницькій області, придбавши корпоративні права ТОВ "Хмельницьк-Агро".