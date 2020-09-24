"Епіцентр" планує розвивати аптечний бізнес, готовий придбати мережу з 100-200 аптеками

ТОВ "Епіцентр К" (Київ) планує розвивати новий напрям бізнесу - аптечну мережу, об'єкти поєднуватимуть у єдиному просторі відділи "Аптека", "Медтехніка" і "Засоби захисту".

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" співзасновник групи компаній "Епіцентр К" Олександр Герега.

"Мережу на 100-200 аптек придбали б, адже коронавірус подарував нам новий напрям - "Аптека". Звісно, це бізнес, але він має й соціальну складову - забезпечення захисту населення", - зазначив він.

Він додав, що у зв'язку з новими реаліями аптечний напрям має бути в резерві у торговельної мережі, щоб "у разі потреби запропонувати весь перелік необхідних товарів, який був у мережі під час пандемії".

"Так, "Епіцентр" розвиватиме аптеки і створює новий департамент - "Засоби захисту". Першу аптеку ми вже відкрили у Вінниці, плануємо й далі розширювати мережу. "Аптека", "Медтехніка" і "Засоби захисту" будуть в єдиному просторі, тому що це супутні товари", - додав генеральний директор ГК Петро Михайлишин

Нагадуємо:

Група компаній "Епіцентр К" Герег завершила угоду із придбання частки активів "Сварог Вест Груп" у Хмельницькій області, придбавши корпоративні права ТОВ "Хмельницьк-Агро".