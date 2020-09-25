Антикорупційна рада Зеленського не збирається більше року

Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листування з Офісом президента.

Зокрема у травні стало відомо, що Національна антикорупційна рада фактично не працює. З травня по вересень Нацрада також не збиралася.

"За інформацією, наданою Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності ОПУ, протягом запитуваного періоду засідань Національної ради з питань антикорупційної політики не проводилося", - йдеться в останній відповіді ОПУ.

В червні 2020 року відбулися кадрові зміни в антикорупційній Нацраді.

Зеленський самостійно очолив раду і ввів туди очільника МВС Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова, секретаря РНБО Олексія Данілова, керівницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову (за згодою), керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та першого віцеспікера Руслана Стефанчука (за згодою), очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького (за згодою) та інших.

Очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна навпаки було виключено.

Економічна правда