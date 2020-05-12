Нацрада з питань антикорупційної політики Зеленського не збиралася з липня 2019 року

Національна рада з питань антикорупційної політики, яку президент Володимир Зеленський перезапустив в червні минулого року, зібралась на засідання всього один раз в липні 2019 року.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на листи Офісу Президента та коментар колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.

За даними Департаменту документального забезпечення ОПУ в реєстраційно-довідковій базі вхідної та вихідної службової кореспонденції відсутні протоколи засідань даної Нацради.

В червні 2019 року до складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо.

Згідно з чинним Указом Президента Володимира Зеленського Нацраду з питань антикорупційної політики формально досі очолює Руслан Рябошапка. Також туди входять Максим Нефьодов, Олександр Данилюк, Сергій Верланов та багато інших осіб, які вже не обіймають державні посади.

"Нацрада з антикорупції може бути ефективним інструментом вироблення політики. Як приклад, за результатами першого засідання було вирішено питання із запуском роботи Антикорупційного суду, із відновленням відповідальності за незаконне збагачення, із перезапуском НАЗК, а також внесено зміни до КПК, якими усунено низку перешкод у швидкому і ефект розслідуванні", - так прокоментував StateWatch ідею перезапуску Нацради Рябошапка.

Колишній Генпрокурор зауважує, що відсутність роботи Нацради зараз може означати те, що реальна антикорполітика не в пріоритеті у Президента Володимира Зеленського та його офісу.

Відповідно до Положення про Нацраду - це консультативно-дорадчий орган, який регламентується та контролюється Президентом України.

ЇЇ завданням є удосконалення антикорупційної стратегії, аналіз стану запобігання корупції та поліпшення координації між антикорупційними органами.