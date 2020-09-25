Tinder і Spotify створили коаліцію проти AppStore

Один з найбільших ігрових розробників Epic Games, музичний стрім-сервіс Spotify і власник Tinder корпорація Match Group уклали союз з метою тиску на компанію Apple, щоб знизити комісії в магазинах додатків.

Про це пише The Wall Street Journal.

Компанії ініціювали створення Коаліції за рівноправність додатків і відразу позначили проблему, над якою вона буде працювати. На думку компаній, більшість магазинів додатків беруть занадто високу комісію з розробників за цифрові покупки користувачів, а також стримують вільну конкуренцію, надаючи переваги власним продуктам і послугам.

Розробник гри Fortnite компанія Epic Games з літа перебуває в конфлікті з Apple і Google через незгоду з умовами розміщення додатків в App Store і Google Play.

Представниця коаліції запевнила, що вона була створена не як відповідь на боротьбу Epic з IT-гігантами, а як частина глобальної дискусії розробників з магазинами додатків і спільного бажання змін.

Планується, що коаліція буде просувати законодавчі і регуляторні зміни в області магазинів додатків, лобіюючи інтереси розробників.

Нагадуємо:

Претензії з приводу магазинів додатків виникли давно - на жорсткі умови розміщення в AppStore скаржилися навіть Microsoft і Facebook, а також група найбільших видавців (NYT, News Corp., Bloomberg).

Принципи роботи Apple вже розслідує антимонопольна влада США.

Позиції Apple ослабли після того, як стало відомо про її угоду з засновником Amazon Джефом Безосом: комісія 15% для передплатників Amazon Prime Video з iPhone і нульова комісія з поширення по інших каналах.

Стандартні умови - 30% протягом першого року і 15% згодом.

Apple заявляє, що App Store працює чесно: комісія магазину додатків відповідає ринковим умовам, до того ж майданчик надає послуги з безпеки і конфіденційності даних користувачів.